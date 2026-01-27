الأوقاف: الاحتلال دمّر 56 مقبرة في غزة ويواصل نبش القبور في انتهاك صارخ للقانون الدولي

غزة/ جمال غيث

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المقدسات الإسلامية في قطاع غزة، من خلال تدمير المقابر ونبش القبور واحتجاز الجثامين، في جريمة وصفتها بأنها غير مسبوقة وتنتهك حرمة الأحياء والأموات على حد سواء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير أبو العمرين، لـ “فلسطين أون لاين”، أمس: إن الاحتلال ألحق أضرارًا بـ56 مقبرة من أصل 62 في قطاع غزة، وأخرج عشرات المقابر عن الخدمة منذ بدء حرب الإبادة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والشرائع السماوية التي تكفل احترام حرمة الموتى.



وأوضح أبو العمرين أن ما يجري في غزة لا يقتصر على استهداف البشر والبنية التحتية، بل امتد ليشمل المقابر، في مشهد يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام، مشيرًا إلى أن الاحتلال دمّر الحجر والبشر والشجر، وقطع الأكسجين عن المرضى في المستشفيات، وارتكب عمليات تعذيب وإعدام بحق الأسرى دون أي مساءلة.

وأضاف أن استمرار هذه الجرائم يستدعي وجود قوة رادعة توقف الاحتلال، موجّهًا نداءً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية والإنسانية للتحرك العاجل، قائلًا: "إن لم تقفوا مع الإنسان الفلسطيني حيًا، فقفوا مع الأموات الذين انتهكت قبورهم دون ذنب".

وشدد أبو العمرين على أن وزارته أصدرت عشرات البيانات ووجهت نداءات متكررة، وتواصلت مع جهات دولية لإطلاعها على حجم الانتهاكات، إلا أن الاحتلال لا يزال يمعن في جرائمه مستفيدًا من الصمت الدولي.

وطالب بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، موجّهًا نداءً خاصًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته راعيًا لاتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات بحق مقابر المسلمين في قطاع غزة.

وبيّن أن قوات الاحتلال تقوم بنبش القبور واستخراج الجثامين واحتجازها، ثم تسليم بعضها دون أي معلومات تعريفية، لافتًا إلى أن ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام" في غزة باتت تضم آلاف الشهداء، نتيجة قتل المدنيين تحت الأنقاض وإعدام الأسرى دون الإفصاح عن مصيرهم.

وفي السياق ذاته، أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية، مساء أمس، استمرار عمليات نبش المقابر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ضمن عمليات بحث مكثفة عن جثة أسير إسرائيلي، حيث استخدمت قوات الاحتلال آليات هندسية ثقيلة وفرق مشاة وطواقم طبية، مخلفة دمارًا واسعًا في المنطقة.

الاحتلال ينبش في قبور الشهداء الفلسطينيين شرقي غزة



ويُشار إلى أن قطاع غزة يشهد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 عمليات ممنهجة لنبش المقابر وسرقة الجثامين في عدة مناطق، ما فاقم معاناة الأهالي وعرقل دفن الشهداء بطرق لائقة، في واحدة من أبشع صور الانتهاكات خلال حرب الإبادة المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين