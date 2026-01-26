الأورومتوسطيّ: بحث (إسرائيل) عن جثة أسيرها لا يبرر "نبش القبور" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عمليات نبش القبور الواسعة التي يجريها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة، بحجة البحث عن جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في القطاع، ذريعة لا تمنح أي مبرر للمساس بحرمة الموتى الفلسطينيين أو العبث بقبورهم أو رفاتهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي، يوم الإثنين، إنه تابع تقارير موثّقة عن نبش جيش الاحتلال نحو 200 قبر في إحدى المقابر بحي الشجاعية قرب ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، وإن عمليات فتح القبور ما تزال مستمرة، دون توفر أي معلومات مستقلة أو ترتيبات تحقق محايدة بشأن ما إذا كانت عمليات الفحص تُجرى في المكان، أو ما إذا كان يرافقها سلب للجثامين أو نقلها إلى مواقع أخرى.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أن اتساع نطاق فتح القبور واستمرار العمليات في ظل غياب أي جهة فلسطينية أو دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يفتح الباب أمام تجاوز حدود البحث عن جثمان محدد ويضاعف مخاطر انتهاك حرمة المقابر ورفات الموتى، بما في ذلك سلب الجثامين أو نقلها أو العبث بها دون أثر قابل للتتبع.

ونبه إلى أن هذه الممارسات لا تمس كرامة الموتى فحسب، بل تُلحق أذى نفسيًا بالغًا بعائلاتهم عبر إبقائهم في حالة شك دائم حول مصير رفات ذويهم ومواقع دفنهم، وحرمانهم من أي ضمانة تحقق أو معلومة رسمية، بما يشكل تعذيبًا قاسيًا بحق ذوي المتوفين.

وذكّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي دمر 21 مقبرة من أصل 60 في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وعمل بشكل منهجي على تخريب ونبش المقابر في جميع المناطق التي نفذ فيها توغلات برية، وشمل ذلك تجريف القبور واستخراج الرفات وسحقها بالآليات العسكرية، بما أدى مرارًا إلى اختلاط واختفاء رفات الموتى وتضرر القبور المجاورة لمواقع الحفر.





كشفت إذاعة جيش الاحتلال " الاسرائيلي"، اليوم الإثنين، أن قواته نبشت الليلة الماضية أكثر من 200 قبر في غزة ضمن عمليات البحث عن جثة آخر أسير الجندي ران غويلي في مقبرة شرق غزة.

نشرت وسائل الإعلام العبريّة، اليوم، صورة التقطتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال تُظهر تواصل جرائم الاحتلال بـ"نبش المقابر" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، خلال عمليات بحث مكثفة تستهدف العثور على جثة الأسير الأخير لدي القسام "ران غويلي"، عند ما يُعرف بـ "الخط الأصفر".

وتأتي هذه العمليات ضمن سعي الاحتلال لاستكمال ملف الأسرى والجثث، المرتبط ببدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح.

وأكدت كتائب عز الدين القسام أنها زوّدت الوسطاء بمعلومات عن موقع جثة غويلي، مشددة على أن الاحتلال يواصل البحث في أحد المواقع التي تم إعلام الوسطاء بها، مؤكدة التزامها بالشفافية في ملف الأسرى والجثث، ومطالبةً المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار .

تشير المعلومات إلى أن الاحتلال يقوم بنّبش المقبرة بأكملها في المنطقة المستهدفة، مستخدمًا معدات هندسية ثقيلة وفرق مشاة وطواقم طبية لتحديد هوية الرفات وانتشالها، وسط الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، ما يزيد من صعوبة عمليات البحث.

وشهد قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال منذ أكتوبر 2023 عمليات نبش ممنهج للمقابر وسرقة الجثث في مناطق متعددة، ما أسفر عن انتهاك حرمة الموتى وزيادة معاناة الأهالي في دفن ذويهم بطريقة لائقة.

ودمر الاحتلال أجزاء واسعة من مقابر في حي الشجاعية وبيت حانون، ومقبرة بيت لاهيا ومقبرة البطش المؤقتة تاركًا آثارًا مدمرة لمساحات كبيرة من القبور، وأحدث أضرارًا بالغة في شواهد الدفن وممتلكات المقابر، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وتعتبر مقبرة التفاح شرق غزة من أبرز الحالات الموثّقة؛ حيث أكّد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال استخدم آليات ثقيلة لنبش ما يقارب 1,100 قبرًا، واستخرج منها جثامين الشهداء والأموات، بينما سُرقت نحو 150 جثمانًا ونُقلت إلى جهات مجهولة، ما أثار استنكار المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.