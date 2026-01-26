"منتدى الإعلاميين" يدين حملة التَّحريض والهجوم على الصحفي محمود هنية

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض والتشويه التي يتعرض لها الصحفي محمود هنية، مؤكدًا تضامنه الكامل معه في مواجهة ما "الهجوم الممنهج والمقصود" على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية وعمله المهني في مواجهة الرواية "الإسرائيلية".

وقال المنتدى في بيان له، يوم الاثنين،، إن استهداف هنية، الذي واصل أداء واجبه المهني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة رغم إصابته بجراح، واستشهاد زوجته الصحفية دعاء شرف وطفله، وتدمير منزله، يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءً مباشرًا على أسس العمل الصحفي القائم على الاستقلالية ونقل الحقيقة.

وأكد أن حملات التحريض والتشهير بحق الصحفيين الوطنيين لا تخدم سوى مناخ القمع وإسكات الأصوات الحرة، وتصب في نهاية المطاف في خدمة الاحتلال الذي يواصل استهداف وقتل الصحفيين في قطاع غزة.

وشدد على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر التحريض أو التشويه، محذرًا من خطورة التساوق مع الرواية "الإسرائيلية" في استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ودعا المنتدى إلى الوقف الفوري لحملات التحريض والتشهير، واحترام حرية العمل الصحفي، مطالبًا المؤسسات الإعلامية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الصحفيين، والتصدي لخطاب الكراهية، وضمان بيئة آمنة تكفل حرية التعبير.



المصدر / فلسطين أون لاين