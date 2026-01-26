فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة الدكتور ويليام فوج.. رائد استئصال الجدري وأيقونة الصحة العالمية

قضمة الصقيع تضرب بصمت: تهديد مباشر للأميركيين مع اشتداد العاصفة

ما حقيقة إرسال مسؤولين إيرانيين رسالةً إلى دونالد ترامب؟

صحيفة أمريكية: اتهام أكبر جنرال صيني بتسريب أسرار نووية لواشنطن

دعوى قضائية تتهم "ميتا" بالكذب بشأن تشفير "واتساب".. هل الخصوصية في خطر؟

الاحتلال يهدم منشآتٍ ومحال تجارية في قلنديا

الاحتلال يمدِّد حظر عمل "الجزيرة" ويواصل إغلاق مكاتبها 90 يوما

عاصفة "فيرن" الجليدية تجتاح الولايات المتحدة.. ما الذي يقف وراء كل هذه القسوة؟

الأسيرات يتعرضن لقمعٍ واعتداء عنيف في سجن الدامون بسبب ملعقة

شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

"منتدى الإعلاميين" يدين حملة التَّحريض والهجوم على الصحفي محمود هنية

26 يناير 2026 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
...
الصحفي الفلسطيني محمود هنية

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض والتشويه التي يتعرض لها الصحفي محمود هنية، مؤكدًا تضامنه الكامل معه في مواجهة ما "الهجوم الممنهج والمقصود" على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية وعمله المهني في مواجهة الرواية "الإسرائيلية".

وقال المنتدى في بيان له، يوم الاثنين،، إن استهداف هنية، الذي واصل أداء واجبه المهني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة رغم إصابته بجراح، واستشهاد زوجته الصحفية دعاء شرف وطفله، وتدمير منزله، يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءً مباشرًا على أسس العمل الصحفي القائم على الاستقلالية ونقل الحقيقة.

وأكد أن حملات التحريض والتشهير بحق الصحفيين الوطنيين لا تخدم سوى مناخ القمع وإسكات الأصوات الحرة، وتصب في نهاية المطاف في خدمة الاحتلال الذي يواصل استهداف وقتل الصحفيين في قطاع غزة.

وشدد على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر التحريض أو التشويه، محذرًا من خطورة التساوق مع الرواية "الإسرائيلية" في استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ودعا المنتدى إلى الوقف الفوري لحملات التحريض والتشهير، واحترام حرية العمل الصحفي، مطالبًا المؤسسات الإعلامية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الصحفيين، والتصدي لخطاب الكراهية، وضمان بيئة آمنة تكفل حرية التعبير.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الاعتداء على الصحفيين #محمود هنية #الصحفية دعاء شرف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة