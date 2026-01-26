الأسيرات يتعرضن لقمعٍ واعتداء عنيف في سجن الدامون بسبب ملعقة

أكد مكتب إعلام الأسرى، تعرُّض الأسيرات في سجن الدامون لاقتحام وقمع عنيف عقب ادعاءات بوجود “أداة حادة” داخل القسم، ليتبيّن لاحقًا أن الأسيرات استخدمن الملاعق فقط لإعداد صحن “سلطة”.

وأوضح المكتب، نقلًا عن مصادر خاصة أن القمع وقع بتاريخ 20/1/2026 في ساعات الظهر، حيث اقتحمت وحدات السجن القسم الذي يضم 3 غرف وتم اقتحام الغرفة (1) والغرفة (2) تحديدًا وسكب الطعام على الأرض وطرح الأسيرات أرضًا وإجبارهن على وضع الأيدي فوق الرؤوس.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن قامت عقب التفتيش بـمصادرة جميع الملاعق واعتبارها “أدوات حادة”، واستبدالها بملاعق بلاستيكية رديئة، إلى جانب فرض عقوبات جماعية شملت الحرمان من “الفورة” حتى اليوم التالي.

وبيّنت أن أوضاع الأسيرات المعيشية صعبة، في ظل سوء جودة الطعام وقلة كمياته، ومعاناة شديدة من البرد ونقص الملابس والأغطية، إضافة إلى تحديد وقت استخدام الحمام خلال “الفورة” بما يتراوح بين 40 دقيقة وساعة فقط.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من الإهمال الطبي المتعمد بحق إحدى الأسيرات التي تعاني من نزيف مستمر من الرحم دون تقديم علاج رغم علم إدارة السجن بحالتها وحاجتها لتدخل جراحي، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات وما يتعرضن له من قمع وانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين