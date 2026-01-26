"بينهم نائب بالتشريعي".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، بينهم نائب في المجلس التشريعي وطفل وأسرى محررون، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واحتجاز عشرات المواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الشيخ رياض رداد عقب اقتحام منزله في بلدة صيدا شمال المحافظة، بالتزامن مع اقتحام متواصل لبلدتي صيدا وعلار منذ منتصف الليلة الماضية، حيث داهمت القوات عشرات المنازل وفتشتها وحطمت محتوياتها، واعتقلت واحتجزت أكثر من ثلاثين شابًا، وحوّلت عددًا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية للتحقيق الميداني، في ظروف قاسية وأجواء برد شديد.



النائب في المجلس التشريعي المعتقل رياض رداد

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يوسف زهدي عوض (14 عامًا) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، كما اعتقلت الشابين عصام هاني أبو ريان وخليفة القشقيش خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صامد عفانة عقب اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين أمير البرغوثي وإبراهيم خالد أبو عيوش خلال اقتحام قرية كوبر شمال المحافظة.

يحذّر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد سياسة الاقتحامات الجماعية والاعتقالات الواسعة، خاصة بحق الأطفال والنواب المنتخبين والأسرى المحررين، مؤكدًا أن ما يجري في بلدتي صيدا وعلار يشكّل نموذجًا خطيرًا لسياسة التنكيل الجماعي، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى