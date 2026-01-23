إعلام الأسرى: 2000 أسير من غزة يتعرضون للتعذيب بسجون الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مكتب إعلام الأسرى، إن نحو 2000 أسير من غزة يتعرضون للتعذيب والتنكيل داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، بعد اعتقال أكثر من 14 ألف مواطن منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح المكتب، في بيان صحافي، يوم الجمعة، أن الاحتلال يحتجز الاحتلال الأسرى في ظروف قاسية بسجون عوفر والنقب وسديه تيمان و”ركيفت”، مع سحب الأغطية والفرشات لساعات طويلة، ما فاقم معاناتهم خلال الشتاء.

وأشار إلى، الاحتلال يواصل سياسة التجويع عبر وجبات شحيحة لا تسد الجوع، ما أدى إلى فقدان الأسرى أوزانهم وتدهور أوضاعهم الصحية، خاصة المرضى والجرحى.

وأضاف أن الانتهاكات تطال الجوانب الدينية والمعيشية، وتشمل منع الصلاة الجماعية، وحظر إدخال المصاحف، وتقييد "الفورة"، ومنع الاستحمام ومواد النظافة الأساسية، ما تسبب بانتشار أمراض جلدية حادة بين الأسرى.

وبيّن المكتب، أن هذه السياسات أدت إلى استشهاد 51 أسيراً من غزة معلومي الهوية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عشرات الأسرى مجهولي المصير، في ظل استمرار الإخفاء القسري وتصنيف مئات المعتقلين كـ"مقاتلين غير شرعيين".

وأكد البيان، على ضرورة تدخل دولي عاجل للإفراج عن أسرى غزة، ووقف الانتهاكات بحقهم فوراً، وضمان زيارات دولية مستقلة للسجون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وفق القانون الدولي.



