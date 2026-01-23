60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة وبوابات البلدة القديمة والأقصى، فيما اقتحم عدد من جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى تزامنا مع انتهاء صلاة الجمعة.

وتتواصل الدعوات المقدسية لأبناء الشعب الفلسطيني بتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسات، والتي تتزامن مع دعوات الجماعات الاستيطانية لزيادة حجم الاقتحامات التي تستهدف المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين