"معطى": 1024 انتهاكًا إسرائيليًا في الضفة والقدس خلال أسبوع

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 1024 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز في إحصائية نشرها يوم الجمعة، أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني، وإصابة 27 آخرين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والاعتداءات المباشرة خلال الاقتحامات والمواجهات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت 167 حالة اعتقال، إضافة إلى 13 قرار إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، في استهداف مباشر للحريات الدينية والشخصيات الوطنية.

وسجَّل "معطى" الأسبوع الماضي 177 اقتحامًا لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، رافقها 167 مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب 202 حالة تضييق عبر الحواجز العسكرية، و47 إغلاقًا للطرق والمداخل، ما أدى إلى شلّ حركة المواطنين وتعطيل حياتهم اليومية.

ووثّق 43 اعتداءً وتدميرًا للممتلكات، شملت منازل ومنشآت ومركبات، إلى جانب 76 اعتداءً نفذها المستوطنون بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، في ظل حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وشملت الانتهاكات أيضًا 5 اعتداءات بحق المقدسات، في تصعيد خطير يمسّ حرية العبادة، إضافة إلى تعطيل العملية التعليمية في حالة واحدة نتيجة الاقتحامات والإغلاقات.

