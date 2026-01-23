مستوطنون يقحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

اقتحم مستوطنون برفقة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، منطقة برك سليمان الواقعة ما بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت برك سليمان وتمركزت عند البركة الثالثة، قبل اقتحام عشرات المستوطنين حيث أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، كثف الاحتلال عبر جيشه ومستوطنيه اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك الاغتيال والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفر ذلك عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين