إسبانيا تعلن رفضها الانضمام إلى "مجلس السلام"

قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن إسبانيا لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سانشيز للصحافيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها”.

وأضاف سانشيز: “نحن نقوم بذلك، بشكل أساسي وجوهري، من أجل الاتساق”، مشيرا إلى أن القرار يتسق “مع النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة ومع القانون الدولي”.

وكان ترامب قد أطلق الهيئة رسميا يوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في جبال الألب السويسرية، حيث وقع ميثاقها التأسيسي إلى جانب مجموعة متنوعة ومفاجئة من الدول.

وقد تمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء واشنطن الغربيين قبلوا ذلك علناً، حيث كانت المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين وقّعا حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات