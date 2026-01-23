الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.

وأطلقت آليات الاحتلال، صباح يوم الجمعة، نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النيران في مناطق انتشارها شرقي دير البلح، وسط القطاع.

ومن جهته، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، من انخفاض حاد في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية تؤدي إلى تفاقم المخاطر على المواطنين في قطاع غزة، لا سيّما في مناطق النزوح والمباني المتضررة.

وأوضح بصل، أن هذه الأجواء الباردة والقاسية تنذر باحتمال انهيار مبانٍ آيلة للسقوط سبق أن تضررت بفعل القصف، كما تهدد بوقوع وفيات وإصابات نتيجة البرد الشديد، خاصة بين الأطفال الرضّع وكبار السن والمرضى، في ظل انعدام وسائل التدفئة وتهالك الخيام وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

المصدر / فلسطين أون لاين