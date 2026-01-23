فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدفاع المدني يحذّر من موجة برد قاسية تنذر بوفيات جديدة

كوشنر يستعرض تفاصيل الخطة الرئيسية لبناء "غزة الجديدة"

شظيةٌ واحدةٌ سلبت ندى جمالها وحلمها الدراسي

خبير مصري لـ"فلسطين": انضمام نتنياهو لـ"مجلس السلام" يكشف "لعبةً متفقًا عليها" مع ترامب

الأبكم الذي نطق أمام الكعبة.. ما قصة الأردني بدر بدران؟

الخروقات الإسرائيلية لا تهدأ.. انتهاكات تكشف مساعي نتنياهو لإفشال خطة ترامب

محروقات من نايلون وبلاستيك.. حين تصنع غزة الوقود لتسير الحياة

"رادع" تعلن تحييد أحد عملاء الاحتلال في عملية أمنية بغزة

الأعلى كلفة منذ بدء الحرب.. كم دفعت "إسرائيل" لاغتيال نصر الله؟

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"اليونيسيف": ظروف الشتاء تُفاقم الخطر على حياة الأطفال بغزَّة

23 يناير 2026 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
...
أطفال يجتمعون حول النار للحصول على الدفء في ظل تواصل المنخفض الجوي بغزة (تصوير: وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن ظروف فصل الشتاء بالنسبة لمئات الآلاف من الأطفال النازحين وعائلاتهم الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة في جميع أنحاء قطاع غزة جلبت تهديداً خطيراً للأرواح التي كانت بالفعل على المحك.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن الدمار الواسع الذي لحق بأنظمة المياه والصرف الصحي أدى إلى تدفّق مياه ملوّثة بفعل الأمطار الغزيرة عبر مناطق مأهولة بالسكان، ما تسبب في انهيار خيام العديد من العائلات النازحة وتعريضها لمخاطر صحية جسيمة.

وأشارت إلى أن الاكتظاظ السكاني وسوء خدمات الصرف الصحي يخلقان ظروفًا قد تتحول إلى حلقة مميتة، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يرفع احتياجات الجسم من الطاقة في وقت تعاني فيه الأسر من نقص حاد في الموارد الأساسية.

وأضافت أن غياب الأغطية الكافية والأرض الجافة يزيد من مخاطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم والأمراض المنقولة بالمياه، خاصة بين الأطفال الذين يعانون أصلًا من ضعف في جهاز المناعة. و

ونوهت المنظمة إلى أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عملت على إدخال آلاف الخيام العائلية ومئات الآلاف من البطانيات ومجموعات الملابس الشتوية إلى قطاع غزة، ضمن استجابتها الإنسانية لمواجهة تداعيات فصل الشتاء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #المنخفض الجوي #غرق خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة