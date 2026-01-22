رئيس اللجنة الوطنية لغزة يعلن فتح معبر رفح.. و"تل أبيب" تدرس الخطوة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث يوم الخميس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

وقال شعث في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "يسرني أن أعلن أنّ معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم... معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمى عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، الخميس، أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت" سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف مسؤول لهيئة البث العبرية، لم يُكشف عن اسمه: "سيناقش الكابينت هذه المسألة ومسألة فتح معبر رفح في بداية الأسبوع".

وتربط حكومة الاحتلال إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة جثمان آخر أسير له من القطاع.





ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه، قوله: "لن يُفتح معبر رفح حتى عودة جثمان ران غويلي من غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كلام المسؤول الإسرائيلي جاء رداً على تصريحات رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية في غزة علي شعث، بخصوص فتح المعبر الأسبوع المقبل.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن جهوداً كبيرة تبذل لإعادة الجثة، وإن "الكابينت" سيبحث هذه المسألة، ومسألة فتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل.

والخميس، توقع السفير الأمريكي لدى "تل أبيب" مايك هاكابي، أن تعيد "إسرائيل" "قريبا" فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال هاكابي لهيئة البث العبرية الرسمية: "إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح. هذا سيحدث قريبا، وإسرائيل ستفتح المعبر".

وفي مايو/ أيار 2024، احتلت "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وسبق أن أعلنت "إسرائيل" عن تفاهم مع مصر لإعادة فتح المعبر أمام الراغبين في مغادرة غزة، وهو ما نفته القاهرة وشددت على ضرورة فتحه في الاتجاهين، مجددة رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

والجمعة، أعلن شعث أن اللجنة بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك عقب حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل، قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.