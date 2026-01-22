بلدية غزة: الواقع الصحي والبيئي كارثي جراء استمرار تسرب مياه الصرف الصحي

قالت بلدية غزة، إن أكثر من 85% من مساحة المدينة لا تصلها المياه في ظل انقطاعها لليوم الثامن على التوالي، محذرة من أن الوضع بات كارثيًا.

وأوضحت البلدية في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الخميس، أنَّ الواقع الصحي والبيئي في القطاع بات كارثيا جراء استمرار تسرب مياه الصرف الصحي.

وأضافت " لم يعد هناك سوى 24 بئر مياه تعمل في مدينة غزة في ظل استهداف الاحتلال لمصادر المياه".

وحذرت البلدية من أنَّ كميات الوقود المتوفرة لدينا لتشغيل المرافق الحيوية باتت محدودة جدًّا.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة المدمرة على القطاع، في السابع من أكتوبر 2023، استهدفت آلة الحرب "الإسرائيلية" مصادر المياه في مناطق العمليات العسكرية بشكل مباشر، فقصفت الآبار الرئيسية والخطوط الناقلة ومحطات الضخ والتحلية، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، ونتيجة لذلك، حُرم عشرات الآلاف من العائلات من المياه اللازمة للشرب والاستخدام اليومي.





المصدر / فلسطين أون لاين