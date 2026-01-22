وفاة طفل رضيع جراء البرد الشديد في قطاع غزَّة

توفي طفل رضيع، صباح يوم الخميس، بسبب موجة البرد القارس التي تضرب خيام النازحين في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفل الرضيع علي أبو زور البالغ من العمر (ثلاثة أشهر)، توفي بسبب المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة.

ومن جهته، حذَّر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، من أن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يشهده قطاع غزة غير مسبوق منذ بداية فصل الشتاء.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث أدى تدمير البنية التحتية واستمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى تعريض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسًا بسبب تنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها، فيما تفاقمت تداعياتها مع المنخفضات الجوية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بالتزامن مع موجات البرد، ما أدى إلى انهيار أكثر من 50 منزلًا ومبنى متضررًا، وسقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تسجيل وفيات بسبب البرد داخل خيام النازحين، مشيرًا إلى خروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، وعدم صلاحيتها لتوفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.5 مليون نازح.

المصدر / فلسطين أون لاين