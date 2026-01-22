ستارمر يلتقي رئيسة وزراء الدنمارك في لندن

يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن في لندن، في زيارة تأتي في توقيت حساس، عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة وعدد من دول حلف شمال الأطلسي، على خلفية معارضتها طموحات واشنطن بضم جزيرة غرينلاند.

ومن المنتظر أن تتصدر قضية سيادة غرينلاند جدول أعمال المباحثات بين الجانبين، في ظل القلق الأوروبي المتزايد من التصعيد الأمريكي بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع سيادياً للدنمارك.

ويُنظر إلى لقاء ستارمر وفريدريكسن باعتباره محطة تنسيقية مهمة بين لندن وكوبنهاغن، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى بلورة موقف مشترك يوازن بين الحفاظ على العلاقات مع واشنطن، والدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي، خاصة في الملفات المرتبطة بغرينلاند والأمن في القطب الشمالي.

وتأتي زيارة فريدريكسن بعد يوم واحد من إعلان ترامب تراجعه عن تهديداته بفرض رسوم جمركية، وذلك عقب لقائه بالأمين العام لحلف الناتو مارك روته، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وقال ترامب إنه يسعى إلى إجراء مفاوضات فورية للاستحواذ على غرينلاند، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت الكثير للحلف لكنها لا تحصل على شيء في المقابل.

ويعتزم ترامب السيطرة على غرينلاند، الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك، متحدثًا عن ضرورات أمنية بمواجهة روسيا والصين.

المصدر / وكالات