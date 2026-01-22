قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمنازل.. خروقاتٌ إسرائيلية مُتواصلة في غزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب خروقات فاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، وبالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني الأمر الذي فاقم معاناة النازحين في القطاع.

نفذت قوات الاحتلال، فجر يوم الخميس، عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشاره العسكرية، شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة، تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الحربي، بعدة غارات جوية، المناطق الشمالية في قطاع غزة. بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مصورين صحفيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة "نتساريم" قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الصحفيين كانوا في مهمة ميدانية قبيل استهدافهم بلحظات، قبل أن تقصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانت تقلهم، قرب المستشفى الأميركي بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي هذا السياق، وثّقت مذكرة سياسية أصدرتها حركة المقاومة الإسلامية بعد مرور 100 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، وقالت إن الاحتلال ارتكب 1298 خرقًا ميدانيًا وناريًا، شملت إطلاق نار مباشرًا، وتوغلات للآليات العسكرية، وقصفًا جويًا ومدفعيًا لمناطق مأهولة، إضافة إلى تنفيذ 200 عملية نسف لمنازل ومربعات سكنية داخل ما يُعرف بـالخط الأصفر، كذلك وُثِّق اعتقال 50 مدنيًا وصيادًا فلسطينيًا، بينهم من أُوقِفوا في عرض البحر.

وبحسب المذكرة الصادرة عن الحركة، فقد تجاوزت إسرائيل خرائط الانسحاب المتفق عليها، وفرضت مناطق سيطرة نارية إضافية بعمق وصل إلى 1700 متر في بعض المناطق ما أدى إلى فرض سيطرة على نحو 34 كيلومترًا مربعًا إضافيًا داخل القطاع، ونسف مبدأ إعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.



المصدر / فلسطين أون لاين