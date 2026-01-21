التجمع الديمقراطي: استهداف صحفيي "اللجنة المصرية" جريمة حرب

فلسطين أون لاين

21 يناير 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
استشهد ثلاثة مصورين صحفيين وهم: محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، وأنس عبد الله غنيم وسط غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعى التجمع الصحفي الديمقراطي (DPA) ثلاثة من الصحفيين العاملين ضمن "اللجنة المصرية"، الذين استشهدوا جراء استهداف إسرائيلي أثناء تأديتهم لمهامهم المهنية في منطقة نتساريم والمخيمات المصرية التي أُنشئت مؤخراً لإيواء النازحين.

وأوضح التجمع الصحفي، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، أن استهداف الصحفيين وهم: (محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، وأنس عبد الله غنيم) جاء أثناء قيامهم بعمل إنساني ومهني.

وأكد على أن الجريمة تندرج في إطار حرب الإبادة والتدمير الممنهج التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وبصورة خاصة ضد الطواقم الإعلامية التي توثق الجرائم وتفضح الرواية الإسرائيلية.

وطالب البيان، المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لكسر حالة الصمت، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتوفير حماية دولية حقيقية للصحفيين العاملين في الميدان.

استشهد ثلاثة مصورين صحفيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة "نتساريم" قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الصحفيين كانوا في مهمة ميدانية قبيل استهدافهم بلحظات، قبل أن تقصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانت تقلهم، قرب المستشفى الأميركي بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن الشهداء الصحفيين هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف شعت وأنس غنيم، مشيرةً إلى أنهم يتبعون للجنة المصرية وكانوا يُصورن مخيمًا لها بالمنطقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن جثامين الشهداء وصلت متفحمةً وأن أحد الشهداء وصل إلى المستشفى دون ملامح نتيجة شدة الاستهداف المباشر، فيما حُرقت المركبة بشكل بكامل.

