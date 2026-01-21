مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

والخميس الماضي، استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 100 أسير محرر وحققت معهم ميدانيا لساعات، وأبلغتهم بالمثول أمام المحققين مرة أخرى بنية تسليمهم أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى قبيل حلول الشهر الفضيل.

وحذرت جهات مقدسية من تصعيد ملحوظ في الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ورواده، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى فرض قيود مشددة على الوصول إلى المسجد وتنظيم أداء العبادات فيه، بما يمهّد لواقع أمني جديد خلال الشهر الفضيل.

وتتواصل النداءات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين