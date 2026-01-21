الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش للمنازل، واعتقالات ميدانية، وحواجز عسكرية، في استمرار لسياسة الاعتقال والقمع بحق المواطنين.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عز كلبونة خلال اقتحام المدينة، كما اعتقلت الشاب عثمان البخاري من مدينة نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب شادي حسان عويس من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز حوارة قرب نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال الترمساني من مخيم الأمعري في مدينة البيرة، كما اعتقلت الشابين منذر علوي وسليم إسماعيل حمادنة عقب اقتحام منزليهما في قرية دير جرير شرق رام الله.

أما في محافظة جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عبد الباسط عطعوط من بلدة اليامون، ورامي ماهر سمار، وعبيدة حسني عباهرة خلال اقتحام البلدة ذاتها غربي جنين، كما اعتقلت الشاب عبيدة الصوص بعد مداهمة منزله في حي الهدف بمحيط مخيم جنين، إضافة إلى اعتقال الشاب مهدي الأيمن من مكان عمله في قرية عجة جنوب جنين.

وفي محافظة أريحا والأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين أمين نادر أبو قطام، وأمين مهند السجدي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، كما اعتقلت الفتى يامن أسامة المقيطي خلال اقتحام المخيم ذاته.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال، خاصة بحق الفتية، يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستهداف الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين وسلامتهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى