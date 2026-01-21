أحرق مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، 3 جرافات ومركبة ومعدات في كسارات في قرية عوريف جنو بنابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا صباح اليوم، قرية عوريف جنوب نابلس، وأحرقوا 3 جرافات ومركبة ومعدات في محاجر وكسارات الشمال الخاصة بالمواطن عصام الصفدي.

ووفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أسفرت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2025 عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعاً بدوياً تضم 197 عائلة بواقع 1090 فردا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، كثف جنود الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين