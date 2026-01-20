ترامب ينشر صورة تظهر غرينلاند "أرضا أمريكية"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة تُظهر غرينلاند بوصفها "أرضًا أميركية"، في استمرار لتصريحاته الداعية إلى ضمّ الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وظهرت الصورة، التي نشرها ترامب عبر منصته تروث سوشيال، وهو يحمل العلم الأميركي، وخلفه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب لافتة كُتب عليها: "غرينلاند.. الأراضي الأميركية.. تأسست عام 2026".

وكان ترامب قد برّر دعوته بالقول إن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، معتبرًا أنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وفي أعقاب اجتماع في واشنطن ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، أُعلن أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، مع تأكيد أن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وتخضع غرينلاند لسيادة الدنمارك مع تمتعها بحكم ذاتي، وهي أكبر جزيرة في العالم، وتحتل موقعًا محوريًا في القطب الشمالي الذي تزداد أهميته مع ذوبان الجليد وفتح مسارات تجارية جديدة بفعل تغيّر المناخ.

وتقع غرينلاند، إحدى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إلى جانب جزر فارو، على مسافة تزيد على 2900 كيلومتر من الدنمارك.



