مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

20 يناير 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيفية)

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر مقدسية، بـأن 92 مستوطنا و76 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #تهويد القدس

