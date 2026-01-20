فلسطين أون لاين

20 يناير 2026 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
الرضيعة شذا أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس

استشهدت طفلة رضيعة، صباح يوم الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذا أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس.

ومن جهته، حذر الدفاع المدني من تزايد أعداد الوفيات، لاسيما بين الأطفال الصغار، جراء موجدة البرد الشديدة بالتزامن مع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إنَّ الأوضاع الميدانية قاسية للغاية، خاصة على الأطفال الرُّضَّع والمرضى، في ظل أن آلاف العائلات تعيش داخل خيام متهالكة لا توفر الحماية من البرد أو الأمطار.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في القطاع من ظروف معيشية قاسية، بعد تدمير منازلهم ونزوحهم القسري، وسط نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة، وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن الأزمة الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا بسبب تنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها، فيما تفاقمت تداعياتها مع المنخفضات الجوية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنخفض الجوي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #البرد القارس #وفيات بسبب البرد

