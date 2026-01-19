تحذيرات طبية من تفشّي خطير لأمراض غير مشخصة في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء، معتز حرارة من تدهور صحي خطير مع تفشّي أمراض غير مشخصة، مؤكدًا أن القسم يستقبل يوميًا أكثر من 500 مريض خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال د. حرارة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن نحو 200 حالة يوميًا تعاني أمراضًا تنفسية حادة، أبرز أعراضها ارتفاع الحرارة، ضيق التنفس، الإرهاق الشديد، الإسهال، القيء المتواصل، السعال وآلام الصدر.

وأوضح أن تفاوت شدة الأعراض يعود إلى مستوى المناعة، حيث يتعافى بعض المرضى خلال يومين، فيما يحتاج آخرون إلى التنويم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يتم إدخال المرضى إلى العناية المشددة عند فشل العلاج في رفع نسبة تشبّع الأكسجين في الدم.

وأضاف حرارة، أن وزارة الصحة غير قادرة على تحديد نوع بعض الفيروسات المنتشرة بسبب غياب الإمكانيات التشخيصية، موضحًا أن الحالات ليست "كورونا" ولا إنفلونزا موسمية.

وفي الإطار، أشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في إصابات "الليبتوسبيروز"، وهي عدوى بكتيرية تنقلها القوارض، بعد أن كانت تُسجَّل مرة كل 3 أعوام، لتصل حاليًا إلى حالتين أو ثلاث كل شهرين.

كما بين رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء، ظهور مقلق لحالات "الشلل الرخو الحاد"، إذ سُجّل نحو 20 حالة خلال الشهر الماضي فقط، بعد أن كان يُسجّل بضع حالات سنويًا.