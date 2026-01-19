رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

{فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّروا ما عَلَوا تَتبيرًا﴾ الإسراء7

عاقبة عصابات الإبادة معلومةٌ لا محالة، فهي خاتمة الوعيد الإلهي لبني إسرائيل الذين علا طغيانهم وفسادهم في فلسطين، وأمدّوا أذرعهم بالولايات المتحدة، {حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ} (آل عمران: 112)، ولكن وعد الله لا يخلف، فلا علوّ بعدهم، وإن عادوا للفساد فقد وعدهم الله بالتتبير العاجل: {وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا} و{وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} (الإسراء: 8)، إذ أن الفساد والظلم من طبيعتهم الفاسدة التي لا تحمل إحسانًا: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ} (الإسراء: 7). لقد تجاوزوا الحد حتى في تكذيبهم لله عز وجل: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ} (المائدة: 64)، فكان الله لهم بالمرصاد، إذ لا يعجزه شيء، وبدأت مرحلة الانتقام بطوفانٍ هو شرارة التتبير الكبرى، كمشهد الجوس المصغر ونموذج القدوم العظيم. ولولا تضافر الأحزاب لما تمكنوا من الصمود، {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ…} (الأحزاب: 22)، أما اليوم، فمحرقة غزة تُنذر بملامح الملحمة الكبرى في الأرض المقدسة، التي جاءت بالبشائر المتتالية والقضاء الحتمي على علو وفساد بني إسرائيل، بدايةً {لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ} و{وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ} (الإسراء: 7). وإن أصرّ الأحزاب على دعم الإفساد، فإن تتبير العلو لا يستثني أحدًا، فبقدرة الله الغلاب {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم} (الأعراف: 182) ليكون نهاية الأمر لا لـ(إسرائيل) فقط، بل ولشمس الإمبراطورية الأمريكية التي ستغرب، {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} (الكهف: 8)، وحينها لن يبقى إلا الحقُّ خالصًا، منتصرًا بإذن الله.



المصدر / فلسطين أون لاين