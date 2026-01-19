فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انهيارات جزئية لمنازل مقدسيين في سلوان جراء حفريات الاحتلال

انقسام حاد في "الكنيست" حول لجنة 7 أكتوبر ومظاهرات ورفض واسع لها

الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا لإزالة أشجار في كفر مالك شرق رام الله

لهذا السبب.. سيناتور أمريكي يُحذِّر من اندلاع حربٍ مع "الناتو"

انخفاض سكان الصين للعام الرابع يفاقم أزمة المواليد وتسارع الشيخوخة

مركز حقوقي: خروقات الاحتلال المتواصلة ترسّخ واقع الإبادة الجماعية في غزَّة

"حماس": الأسرى يواجهون ظروفاً لا إنسانية وعلى العالم التحرك الفوري لنصرتهم

شهيد وإصابات في انتهاكات الاحتلال المتواصلة بغزَّة

الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الخليل ويحاصر أحياءها الجنوبية

الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

"الاقتصاد" تدعو المواطنين للتعامل بجميع فئات العملات النقدية وأنواعها

19 يناير 2026 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
...
عملات ورقية مهترئة في غزة جراء منع الاحتلال إدخال العملات (أرشيفية)

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أنَّ التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.

وقالت "الاقتصاد" في تصريح صحفي، يوم الاثنين، "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين نؤكد على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع".

وطالبت جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول على أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت "الاقتصاد" على أن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن ويعزز الثقة بالأسواق ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة اقتصادية حادة بسبب منع الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى النظام المصرفي منذ عامين. وتسبب ذلك في انهيار وتلف كميات كبيرة من العملة وتراجع قيمتها الشرائية، ما زاد من الأعباء المعيشية على أهالي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #بنوك غزة #أزمة السيولة #العملات النقدية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة