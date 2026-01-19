قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني.. 1275 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة

فلسطين أون لاين

19 يناير 2026 . الساعة 07:51 بتوقيت القدس
غارات جوية إسرائيلية ونسفٌ لمباني المواطنين خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزّة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزّة، مرتكبًا 1275 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي.

وأفاد المكتب الحكومي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، باستشهاد 479 فلسطينيا وإصابة 1275 واعتقال 50 مواطنا منذ وقف إطلاق النار.

وفي توثيق آخر خروقات الاحتلال للاتفاق، قالت مصادر صحفية إن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية شرقي المدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية شرقي خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين
