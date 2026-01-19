بزشكيان: أيُّ استهدافٍ للسيد خامنئي سيُعتبر حربًا شاملة ضدّ الشعب الإيراني

فلسطين أون لاين

19 يناير 2026 . الساعة 06:57 بتوقيت القدس
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

حذَّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أن أي استهداف للمرشد الإيراني علي خامنئي، سيعد بمثابة إعلان حرب على إيران، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وقال بزشكيان في منشور على منصة "اكس"، أمس الأحد، إن "إذا كانت هناك معاناة وضيق في حياة الشعب الإيراني، فإن أحد العوامل الرئيسية لذلك هو العداء المتجذّر والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الحكومة الأميركية وحلفاؤها".

دائت تصريحات الرئيس الإيراني بعد مقابلة للرئيس الأميركي مع موقع بوليتيكو، قال فيها إنه حان الوقت "للبحث عن قيادة جديدة لإيران".

ويوم السبت أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي،  ضرورة "الوقوف بوجه أساليب ومؤامرات الأعداء من خلال التبيين الصحيح للحقائق".

وشهدت شوارع المدن الإيرانية، في الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لكن سرعان ما تم استغلالها من قبل عناصر الشغب المسلح والقتل المتعمد بدعم من جهات خارجية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة، بهدف إشعال الفوضى وإسقاط النظام، وهو ما أكده المسؤولون الإيرانيون في مجمل تصريحاتهم وأثبتته التحقيقات والدلائل.
 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#تصريحات ترامب #علي خامنئي #المرشد الإيراني #الحرب على إيران #المظاهرات الإيرانية #قائد الثورة الإسلامية

