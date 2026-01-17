إصابة مواطن في اعتداءات المستوطنين جنوبي الخليل

فلسطين أون لاين

17 يناير 2026 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيفية)

أصيب مواطن ، يوم السبت، في اعتداء من قبل مستوطنين في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة المواطن عيسى علي اعطيات باعتداء مستوطن عليه برش غاز الفلفل في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء جاء بعد أن أطلق المستوطنون مواشيهم في محيط مساكن المواطنين بالمنطقة، فيما احتجز الاحتلال عددًا من المواطنين قبل اعتقال المواطن أحمد علي اعطيات، واستدعاء آخر لمقابلة شرطة الاحتلال.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال عام 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

ووفقا لتقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #مسافر يطا

