الاحتلال يعتقل مواطنة ومتضامنًا أجنبيًا شرق رام الله

17 يناير 2026 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
اعتقالات متصاعدة في الضفة الغربية (أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مواطنة، ومتضامنا أجنبيا، في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة هداية رزق من عزبة والدها أبو همام في منطقة "الخلايل" جنوب القرية، الى جانب متضامن أجنبي، فيما أجبرت الآخرين على مغادرة المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتبرت "الخلايل" منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين الاقتراب من المكان.

وفي وقت سابق، أغلق مستوطن، صباح اليوم طريقا زراعيا يفضي الى عزبة أبو همام، ومنع الأهالي من الوصول لأراضيهم وأماكنهم.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الجمعة، 4 متضامنين أجانب من عزبة أبو همام جنوب القرية، خلال محاولتهم توثيق الاعتداءات ودعم الأهالي.

كما استشهد أمس، الطفل محمد سعد نعسان (14 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال في الظهر والصدر، خلال مواجهات اندلعت في منطقة "الخلايل" بالقرية.

المصدر / وكالات
