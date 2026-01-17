أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في جلسة يوم الجمعة مع قيام بعض المستثمرين بتغطية مراكزهم قبل عطلة مارتن لوثر كينغ التي تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، واستمرار المخاوف بشأن ضربة عسكرية أميركية محتملة على إيران.

وارتفع خام برنت 37 سنتاً أو 0.58% إلى 64.13 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.42% إلى 59.44 دولار للبرميل، بينما زاد بنسبة 0.5% خلال أسبوع.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال، إن معظم مكاسب جلسة الجمعة تعود على ما يبدو إلى عمليات شراء قبل العطلة الطويلة، وفق "رويترز".

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع بعد تصاعد الاحتجاجات في إيران وتلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية شن ضربات عسكرية، لكنهما انخفضا بأكثر من 4% في جلسة الخميس بعدما صرح ترامب بأن حملة طهران على المتظاهرين بدأت تخف، مما بدد المخاوف من عمل عسكري محتمل قد يعطل إمدادات النفط.

وقال محللو كوميرتس بنك في مذكرة إن "هناك مخاوف، قبل كل شيء، من احتمال فرض إيران حصاراً على مضيق هرمز في حال تصاعد التوتر، والذي يمر عبره نحو ربع إمدادات النفط المنقولة بحراً".

وأضافوا: "إذا ظهرت مؤشرات على انفراجة مستدامة على هذا الصعيد، فمن المرجح أن تعود التطورات في فنزويلا إلى دائرة الضوء، مع تدفق النفط الذي فُرضت عليه عقوبات أو مُنع توريده مؤخراً تدريجياً إلى السوق العالمية".

ويتوقع محللون زيادة في المعروض هذا العام، مما قد يضع سقفاً لعلاوة المخاطر الجيوسياسية.

