الحوثي: سنستهدف أي تمركز إسرائيلي في "أرض الصومال"

وكالات/ فلسطين أون لاين

حذر زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، من أي وجود أو تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن "أنصار الله" تضع هذا الملف تحت مراقبة دقيقة، ومستعدة لاستهداف أي مواقع إسرائيلية ثابتة في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، الاعتراف بـ "أرض الصومال" دولةً مستقلة ذات سيادة، في خطوة قوبلت برفض عربي ودولي واسع.

وقال السيد الحوثي، إن جماعته "تؤكد موقف اليمن الداعم للشعب الصومالي المسلم"، مشيرًا إلى أن التطورات في الإقليم تمثل "تهديداً لليمن ولشعوب المنطقة" وخطراً على البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف: "نحن مستمرون في الرصد، وجادون في استهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، سواء كان قاعدة عسكرية أو أي وجود ثابت متاح لنا، ولن نتردد في استهدافه عسكرياً".

واتهم الحوثي "إسرائيل" بالسعي لتحقيق أهداف في الصومال مستغلة موقعه المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، معتبراً أن ذلك يهدد أمن المنطقة ويستهدف السيطرة على الممرات المائية.

كما وصف زيارة وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إلى "أرض الصومال" بأنها تمت "تسللاً" ودون إعلان مسبق.

يُذكر أن “أرض الصومال” أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحظَ باعتراف دولي رسمي، وتتصرف ككيان مستقل إدارياً وأمنياً، فيما لا تزال الحكومة المركزية في مقديشو غير قادرة على بسط سيطرتها عليه.