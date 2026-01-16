جيش الاحتلال يعلن رفع مستوى جاهزيته في جميع الجبهات

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، رفع مستوى الجاهزية في جميع الجبهات، في ظل تهديدات واشنطن بمهاجمة إيران.

وقال متحدث الجيش إفي دفرين، في بيان، إن رئيس الأركان إيال زامير يجري تقييمات موقف متواصلة مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الجيش يعمل “بجاهزية كاملة” للتعامل مع “سيناريوهات متنوعة”.

وأضاف دفرين أن الجيش "عزز قدراته خلال الأسابيع الماضية ورفع مستوى الاستعداد في جميع الجبهات"، مشيرا إلى أن المنظومتين الدفاعية والهجومية في حالة جاهزية.

وفي السياق، وصل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع إلى الولايات المتحدة، الجمعة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "في ظل التوترات مع إيران، يصل رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يلتقي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف"، دون تحديد مدة الزيارة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة بلدات إسرائيلية، من بينها بلديات عسقلان وديمونة وبئر السبع وغان يافنيه، فتح الملاجئ العامة، على خلفية توقعات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران “خلال الأيام المقبلة”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني انتقامي.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن و"تل أبيب" إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ العام 1979.