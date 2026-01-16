الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت شبانًا، عقب تفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: آدم محمد حسني، عزيز شادي حسام، ومعاذ نعيم مشهور، من بلدة كفر مالك شمال شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن خضير، وإسلام يوسف بني شمسه من بلدة بيتا جنوب المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب عبد صالح الطقطوق من مدينة نابلس.

أما في محافظة جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب محمد يونس نعيرات من بلدة ميثلون جنوب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل، واعتقلت عيسى رامي عصافرة، وعز ناصر عصافرة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى