الاحتلال يُواصل خرقاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة من إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، صباح يوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيماشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار، وارتكب منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 449، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,246، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 710 شهداء.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها اليومي إلى أن عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية وصل إلى 71,439 شهيدًا و 171,324 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين