صحيفة عبريَّة: رئيس بلدية ديمونة يوجه بفتح الملاجئ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر رئيس بلدية ديمونة في النقب المحتل، بيني بيتون، مساء الأربعاء، تعليماته بفتح الملاجئ العامة في أنحاء المدينة، في ظل مخاوف إسرائيلية من تداعيات ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد إيران.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن بيتون برّر قراره بالقول إن "الاستعداد المسبق أفضل من الوقوع في المفاجأة"، في إشارة إلى حالة القلق المتصاعدة داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، تداولت منصات عبرية على تطبيق تلغرام صورًا قيل إنها تُظهر نقل منظومات من القبة الحديدية إلى مدينة القدس المحتلة، دون أن يتسنّى التحقق من صحتها بشكل مستقل.

وتأتي هذه التطورات على وقع تهديدات أميركية متصاعدة تجاه إيران، على خلفية الاحتجاجات الداخلية المتواصلة فيها.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الثلاثاء، برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي، وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وقيادة المنطقة الشمالية، تحسبًا لهجوم أميركي محتمل على إيران.