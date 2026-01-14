شهيدان بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزَّة

نفذت قوات الاحتلال، صباح الأربعاء، قصفًا مدفعيًا وجويًا على مناطق متفرقة بقطاع غزة، في أحدث خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستشهد الممرض في مجمع ناصر الطبي حاتم أبو صالح بنيران الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد الشاب أحمد رائد أبو حسين، برصاص قوات الاحتلال، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانه صوب مناطق شمالي مدينة رفح، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجات البرد القارس منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء من الأطفال، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية وحتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 (24) شهيداً، جميعهم من نازحي مخيمات الإيواء القسري، من بينهم (21) طفلاً.

وحذّر المكتب الحكومي في بيان صحفي، من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب قطاع غزة من جديد، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحصار الخانق، وما خلّفته من تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 447، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,246، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 697 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية الإبادة الجماعية إلى 71,424 شهيدًا، و 171,324 إصابةً.



