جنين: الاحتلال يفجِّر منزل منفذ عملية العفولة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزل منفذ عملية العفولة في بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسير أحمد أبو الرب، منفذ عمليتي العفولة وبيسان، بعد اقتحام البلدة بعدة آليات عسكرية وفرض حصار على منزل العائلة، مع إجبار السكان على إخلاء منازلهم مؤقتًا قبل نسف المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الجريح أحمد أبو الرب في 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي بعد تنفيذه عملية دعس وطعن في منطقة العفولة في الداخل المحتل، أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وإصابته بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين