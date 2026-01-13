مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

13 يناير 2026 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيفية)

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 47 مستوطنًا، اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
