أبو سلمية: انتشار فيروسات في غزَّة جراء انهيار المناعة والتجويع

قال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، إن انتشار فيروسات بالقطاع يرجَّح أنها متحورة من الإنفلونزا أو كورونا جراء انهيار المناعة بسبب التجويع الإسرائيلي.

وأكد أبو سلمية في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، أنَّ الضغط على المستشفيات تجاوز القدرة الاستيعابية مع وصول نسبة إشغال الأسرة إلى 150 بالمئة وتقديم اللقاحات السنوية للفئات الهشة متعذر.

وحذر من أن استمرار الاكتظاظ في مراكز الإيواء مع غياب التدخل الطبي العاجل سيؤدي لتفاقم الكارثة وارتفاع أعداد الوفيات.

ويأتي هذا الفيروس في ظل استمرار منع الاحتلال من إادخال شاحنات وكميات الأدوية والتطعيمات اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى تواصل تدهور الوضع الصحي والغذائي واانهيار القطاع الطبي في القطاع.

ويوجد في قطاع غزة 350 ألف مريض محروم من الدواء بسبب منع الاحتلال لإدخال عشرات أصناف الأدوية، و40,000 رضيع مهددين بالموت بسبب انعدام الغذاء، و 22,000 مريض ممنوع من السفر للعلاج، و 5,200 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي، وأكثر من 17,000 مريض بانتظار موافقة سفر للعلاج، و12,500 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، بالإضافة لـ 47,000 امرأة حامل ومرضع تعرضن لمخاطر صحية جسيمة.

