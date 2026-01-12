فلسطين أون لاين

رابط نتائج الثانوية العامة 2024 و2025 لطلاب قطاع غزة.. الموعد وخطوات استخراج رقم الجلوس

12 يناير 2026
صورة تعبيرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن موعد صدور نتائج الدورة الثانية لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة، للعامين 2024 و2025، والتي عُقدت امتحاناتها في شهر ديسمبر الماضي 2025.

موعد إعلان النتائج:

سيتم الإعلان رسمياً عن النتائج يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

رابط فحص نتائج التوجيهي (قطاع غزة):

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لنشر النتائج التابع للوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن "رقم الجلوس" المفقود

للطبة الذين لا يملكون رقم جلوسهم، أو الذين تقدموا لأول مرة في دورة ديسمبر (الدورة الثانية) 2024 أو الدورة الأولى 2025، وضعت

الوزارة آلية إلكترونية للحصول على رقم الجلوس كالتالي:

الدخول إلى بوابة التسجيل: عبر الرابط، اضغط هنا

تسجيل الدخول: باستخدام البيانات التالية:

اسم المستخدم: gazap1

كلمة المرور: gaza1234

تخطي الأمان: إدخال النص الظاهر (كود التحقق) ثم الضغط على "تسجيل الدخول".

اختيار الشاشة: الضغط على خيار (تسجيل طلبة داخل غزة دورة أولى)، والمخصصة لعرض بيانات الطالب.

إدخال البيانات الشخصية:

تحديد السنة (2024 أو 2025).

إدخال رقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد.

عرض النتيجة: الضغط على زر "بحث" لتظهر كافة بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

ملاحظات هامة للطلبة:

الطلبة القدامى: الذين تقدموا للدورة الثانية 2024 و2025 وكان لديهم أرقام جلوس سابقة في الدورة الأولى، يمكنهم استخدام نفس أرقامهم القديمة للاستعلام عن النتيجة.

في حال النسيان: يمكن اتباع نفس خطوات الاستعلام المذكورة أعلاه لاستعادة رقم الجلوس في أي وقت.

تنبيه: يفضل التأكد من استخراج رقم الجلوس قبل موعد إعلان النتائج (الأربعاء صباحاً) لتجنب الضغط على الموقع وقت إعلان النتائج.

