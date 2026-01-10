طهران تتهم "إسرائيل" بالسعي لزعزعة استقرارها الداخلي وتؤكد مواجهتها للمؤامرة

اتهمت إيران، السبت، "إسرائيل" بالسعي إلى زعزعة استقرارها الداخلي، محمّلة إياها المسؤولية عمّا تشهده البلاد من تطورات، ومؤكدة أنها تواجه ما وصفته بـ"حرب ومؤامرة" تستهدف أمنها ووحدتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران اتساعاً في رقعة الاحتجاجات، وسط أجواء من الشد والجذب، حيث خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام رداً على موجة الاحتجاجات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في عدد من المناطق.

وقال الجيش الإيراني إن "العدو" يعمل على ضرب استقرار البلاد "من خلال مؤامرة جديدة وبدعم من الكيان الصهيوني"، داعياً الشعب الإيراني إلى الحفاظ على اليقظة والوحدة من أجل إفشال ما وصفه بمخططات العدو. وأكد أن القوات المسلحة تتابع عن كثب تحركات الخصوم في المنطقة، وستواجه أي مؤامرة "بقوة وحزم".

إسرائيل مسؤولة

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إن "إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع الحالي"، مشدداً على أن بلاده "ليست في حالة سلام، ولا وقف لإطلاق النار، بل في خضم حرب".

من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أن "حماية إنجازات الثورة وأمن البلاد خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، محذراً من أي محاولات للمساس بالاستقرار الداخلي.

وعلى الصعيد الدولي، حمّل السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة مسؤولية تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق. وفي رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن، ندّد إيرواني بما وصفه بـ"السلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة"، متهماً واشنطن، بالتنسيق مع "إسرائيل"، بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران عبر التهديد والتحريض وتشجيع العنف وزعزعة الاستقرار.

وفي السياق نفسه، قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن "العدو غيّر استراتيجيته من الهجوم العسكري المباشر إلى زعزعة الأمن الداخلي من خلال إثارة الشغب"، مضيفة أنه يعمل على تنفيذ "برنامج دقيق ومرحلي" بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية وباستخدام جماعات وصفتها بالإرهابية.

المصدر / وكالات