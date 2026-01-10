تجمع حقوقي: غزَّة تعيشُ كارثةً حقيقية ولا بدَّ من فتح ممرات إنسانية آمنة

وجَّه تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لوضع حداً لجريمة الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

ودعا التجمع في بيان له، يوم السبت، إلى فتح ممرات إنسانية دائمة وآمنة تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تضمن وصول الغذاء والدواء إلى جميع المواطنين دون أي قيد أو شرط.

وطالب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم للضغط على سلطات الاحتلال وشركائها وإنهاء الحصار المفروض على المدنيين الغزيين.

وحذر من تسييس فتح المعابر، مُطالبًا بوقف التحكم الإسرائيلي بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكد التجمع أن قطاع غزة يعيش الكارثة الإنسانية بمعنى الكلمة.

وأشار إلى أنه وثق ارتفاع ملحوظ في معدلات الوفيات الناتجة عن سواء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والمنع من السفر للعلاج في الخارج في ظل الإغلاق الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023.

وأوضح التجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الغذاء والدواء كوسائل حرب وكأداة من الأدوات التي تهدف من خلالها للتدمير الكلي أو الجزئي للشعب الفلسطيني في صورة لحاق الضرر الجسدي والنفسي بأكثر من مليوني مدني يعيشون في قطاع غزة وإخضاعهم عمداً لظروف معيشية غاية في السوء، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين