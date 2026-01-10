وفاة طفل رضيع جراء البرد الشديد في غزَّة

فلسطين أون لاين

10 يناير 2026 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
وفاة الطفل محمود الأقرع  من دير البلح نتيجة موجة البرد التي تضرب قطاع غزة

توفي صباح يوم السبت طفل رضيع بسبب البرد القارس في دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل منخفض جوي يضرب القطاع وغرف آلاف خيام النازحين، منذ فجر أمس الجمعة.

وأعلنت مستشفيات غزة، وفاة الطفل محمود الأقرع  يبلغ من العمر (7 أيام) من دير البلح نتيجة موجة البرد التي تضرب قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الفلسطينية نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة الـ15 حالة وفاة.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في القطاع من ظروف معيشية قاسية، بعد تدمير منازلهم ونزوحهم القسري، وسط نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة، وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

