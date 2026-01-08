الاحتلال يُطلق نيرانه صوب سفينة مصرية قبالة غزة

فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت القناة 13 العبرية، بوقوع حادث أمني غير اعتيادي، الليلة الماضية، في عرض البحر قبالة سواحل فلسطين المحتلة، بعد دخول سفينة حربية مصرية إلى المجال البحري المحاذي لقطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن سفنًا حربية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي رصدت السفينة المصرية بعد انطلاقها من منطقة سيناء ودخولها المجال البحري المحظور قبالة غزة.

وبحسب الرواية العبرية، وجّهت سفن الاحتلال نداءات مباشرة للسفينة المصرية طالبتها بتغيير مسارها والعودة إلى المياه الإقليمية المصرية، إلا أن السفينة واصلت تقدمها باتجاه قطاع غزة، الأمر الذي دفع البحرية الإسرائيلية إلى تنفيذ إطلاق نار تحذيري باتجاهها.

وأضافت القناة أن السفينة المصرية غيّرت مسارها عقب إطلاق النار التحذيري، وعادت باتجاه المياه الإقليمية المصرية، دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار.

