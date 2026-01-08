الدفاع المدني: 7 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي على نازحين بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال أقل من 24 ساعة سلسلة جرائم بحق المدنيين في شمال وجنوب القطاع، تمثلت في استهداف خيام ومنازل تؤوي نازحين.

وأوضح بصل، في تصريح صحافي، مساء يوم الخميس، أن قصف الاحتلال أدعى إلى استشهاد 7 مواطنين، بينهم 5 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 5 سنوات، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا بصل المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة.

ومساء اليوم، ارتقى شهيد فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال استهدفت كرفان داخل مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا؛ مما أوقع شهيد وعدد من المصابين.

وفي مجزرة دامية، استشهد 4 مواطنين بينهم أطفال وسيدة وإصابة عدد آخر مساء اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثامين 4 شهداء و3 مصابين بينهم حالة خطيرة إثر قصف إسرائيلي، لخيمة نازحين لعائلة "العبادلة" في شارع 5 بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 425 مواطنًا وإصابة 1206 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.