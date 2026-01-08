جنين: الاحتلال يستولي على 140 دونما جديدة من أراضي الفندقومية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرابة 140 دونما جديدة من أراضي قرية الفندقومية جنوب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الفندقومية غسان قرارية في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على قرابة 140 دونما جديدة من أراضي القرية في ثلاثة أحواض، تضاف إلى قرار الاستيلاء على 311 دونما سابقة، ما يرفع عدد الأراضي المستولى عليها إلى نحو 450 دونما.

ونصب مستوطنون، صباح اليوم الخميس، غرفا متنقلة بين أراضي الفندقومية، وبرقة جنوب جنين.

وقبل أيام، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بالاستيلاء على 47 دونماً من أراضي قريتي الفندقومية وسيلة الظهر في جنين وقرية برقة في نابلس، شمال الضفة الغربية، في إطار توسيع أمر عسكري سابق يهدف إلى شق طريق استيطاني جديد.

وعبّر رئيس المجلس عن قلق الأهالي في القرى المستهدفة من القرار الإسرائيلي، وقال: "أهالي القرية يتوقعون الأسوأ، فالمستوطنون وقوات الاحتلال يمنعوا المواطنين من الوصول للمنطقة القبلية الجنوبية والوصول لمنازلهم وأراضيهم".

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أخطرت عددًا المنازل قيد الإنشاء في تلك المناطق بوقف البناء، مشيرًا إلى أن الإخطارات شملت أيضًا منازل في قرية سيلة الظهر القريبة.

