فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تصاعد الجرائم في الداخل المحتل: 4 قتلى في يوم واحد و11 خلال أسبوع

إصابات في هجوم للمستوطنين شمال شرق رام الله

الاحتلال يهدم مصنع حديد شمال شرق القدس

انخفاض أسعار الذهب والفضة والنفط عالميا مع استقرار الدولار

القيادي "محمد المدهون".. ثلاثة شهداء ونظرة وداع واحدة

عائلات جنود منتحرين تطالب بالاعتراف الكامل بهم كـ"قتلى عسكريين"

لجنة تندد بقرار الأونروا فصل المئات من موظفيها المتواجدين خارج غزة

"الجدار والاستيطان": الاحتلال يطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في منطقة (E1)

"إعلام الأسرى": استشهاد 323 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ عام 1967

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

07 يناير 2026 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 280 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تهويد القدس #اقتحامات في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة