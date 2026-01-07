فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات في هجوم للمستوطنين شمال شرق رام الله

الاحتلال يهدم مصنع حديد شمال شرق القدس

انخفاض أسعار الذهب والفضة والنفط عالميا مع استقرار الدولار

القيادي "محمد المدهون".. ثلاثة شهداء ونظرة وداع واحدة

عائلات جنود منتحرين تطالب بالاعتراف الكامل بهم كـ"قتلى عسكريين"

لجنة تندد بقرار الأونروا فصل المئات من موظفيها المتواجدين خارج غزة

"الجدار والاستيطان": الاحتلال يطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في منطقة (E1)

"إعلام الأسرى": استشهاد 323 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ عام 1967

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات خلال اقتحامات واسعة بالضفة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. قصفٌ مدفعيٌّ ونسفٌ للمباني السكنية شمالي وجنوبي غزة

الاحتلال يهدم مصنع حديد شمال شرق القدس

07 يناير 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...
صورة من عمليات الهدم الإسرائيلية في القجس المحتلة

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بهدم وتجريف ساحة مصنع للحديد في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعًا للحديد، وأخلت محتوياته، ومن ثم شرعت بهدمه.

ويعد المصنع من المنشآت الصناعية المتقدمة، وقد أُقيم بكلفة تُقدّر بملايين الشواقل، ويشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات. 

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن محافظة القدس، شهد عام 2025 تسجيل نحو 397 عملية هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية في المدينة، من بينها 104 حالات هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 34 عملية تجريف للأراضي.

المصدر / وكالات
#تهويد القدس #الاحتلال يهدم مصنع حديد #اقتحام في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة