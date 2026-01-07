الاحتلال يهدم مصنع حديد شمال شرق القدس

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بهدم وتجريف ساحة مصنع للحديد في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعًا للحديد، وأخلت محتوياته، ومن ثم شرعت بهدمه.

ويعد المصنع من المنشآت الصناعية المتقدمة، وقد أُقيم بكلفة تُقدّر بملايين الشواقل، ويشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات.

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن محافظة القدس، شهد عام 2025 تسجيل نحو 397 عملية هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية في المدينة، من بينها 104 حالات هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 34 عملية تجريف للأراضي.

المصدر / وكالات